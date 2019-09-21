مصادر .. أزمة إيقاف منتخب الأثقال تقترب من الحل

كشفت مصادر بالاتحاد المصري لرفع الأثقال عن وجود اتصالات مكثفة من مجلس الاتحاد الدولي من أجل رفع العقوبة التي وقعت مؤخرًا بإيقاف منتخب مصر

لمدة عامين.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري تلقى وعودًا مؤكدة بإلغاء عقوبة الإيقاف والاكتفاء فقط بالغرامة المالية.

وكانت صدمة كبيرة قد انتابت الوسط الرياضي المصري بعد قرار إيقاف منتخب رفع الأثقال خاصة وأنه أكثر المنتخبات المرشحة لتحقيق ميداليات في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن طريق إبطاله الأولمبيين سارة سمير ومحمد إيهاب.