المدير الفني لأسوان يعلن قائمة الفريق المواجهة لمقاصة

أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، القائمة النهائية للاعبى الفريق استعدادا لخوض المباراة الأولى لأسوان فى الدورى الممتاز هذا الموسم مع مصر المقاصة على ستاد أسوان غداً الأحد. وضمت قائمة اللاعبين 20 لاعباً: "رضا السيد 16 ومسعد عوض 29 فى حراسة المرمى، والحسينى سمير 17 ومحمد طارق أبو العز 18 ومحمود نعيم 7 ومحمد جابر 5 وعبد الله السنجهاوى 21 ومحمد إسماعيل 70 فى خط الدفاع، وخالد الشيخ 6 وأحمد صغيرى 25 وأحمد عامر 12 وهيثم الفيل 20 وحسن الننى 26 وحسن طارق 11 وعبد الرحمن خالد 30 ومحمد الصباحى 15 فى خط الوسط، وأوميد أوكرى 28 وأحمد عبد الظاهر 9 وفادى فريد 27 وإبراهيم جلال 18 فى خط الهجوم". 18 ومحمود نعيم 7 ومحمد جابر 5 وعبد الله السنجهاوى 21 ومحمد إسماعيل 70 فى خط الدفاع، وخالد الشيخ 6 وأحمد صغيرى 25 وأحمد عامر 12 وهيثم الفيل 20 وحسن الننى 26 وحسن طارق 11 وعبد الرحمن خالد 30 ومحمد الصباحى 15 فى خط الوسط، وأوميد أوكرى 28 وأحمد عبد الظاهر 9 وفادى فريد 27 وإبراهيم جلال 18 فى خط الهجوم". وكان مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، أعلن عدم إذاعة مباراة فريقه مع المقاصة فضائياً وأرضياً بعد خطاب الهيئة الوطنية للإعلام بتحمل النادى مبلغ 7980 دولارا مقابل نقل وبث المباراة أرضياً، وعدم الاتفاق على الشركة الراعية بشأن حقوق البث للنادى.

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