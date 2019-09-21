ياسين شعبان يفوز بذهبية الجمهورية للجمباز تحت 7 سنوات

حصل الطفل ياسين محمد عبد الحميد شعبان علي الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمبار تحت ٧ سنوات والتي أقيمت على أرض ستاد المقاولون العرب.
وتمكن ياسين من تحقيق المستويالأول فردي عام في البطولة متفوقاً علي عدد كبير من المشاركين في البطولة.
أكد الكباتن خالد نور الدين وعلاء سعيد ومحمد البدريمدربو ياسين عن سعادتهم بتحقيق الميدالية الذهبية، مؤكدين أنها نتيجة عمل شاق خلال فترة قصيرة.
وأشاروا إلى أن المشاركين في البطولة أدوا بامتياز وكانوا أبطالا وعلى قدر المسئولية وتحملوا ساعات طويلة من التدريب بالإضافة إلى برنامج رياضي مكثف.
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