محمد أبو تريكة: وأخيرًا ظهر سكولز جديد في البريميرليج

شبه محلل قنوات بي إن سبورتس “محمد أبو تريكة” صانع ألعاب نادي ليستر سيتي “جيمس ماديسون” بأسطورة مانشستر يونايتد “بول سكولز”، بعدما قاد ليستر سيتي لفوز ثمين على توتنهام، ظهر اليوم السبت، في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

جيمس ماديسون /22 عامًا/ سجل هدف فوز ليستر سيتي بتصويبة صاروخية أطلقها من على خط الـ 18 في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعبه “كينج باور”.

وصعد ليستر سيتي بهذا الفوز إلى المركز الثاني –مؤقتًا– في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة، أقل بأربع نقاط من صاحب المركز الأول “ليفربول” الذي تنتظره مواجهة ساخنة يوم غد أمام تشيلسي في قمة مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

وقال أسطورة الأهلي ومصر “أبو تريكة” في الاستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورتس “جيمس ماديسون لاعب ذكي، يُجيد استخدام وجه القدم في التسديد، وباطن القدم في التمرير الصحيح نحو الأمام”.

وأضاف أبو تريكة “ماديسون لاعب موهوب ومتطور، ويُذكرني بأسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز، يمكننا وصفه ببول سكولز الجديد، لكن أسلوب لعبه أسرع قليلاً من سكولز الذي كان يلعب بهدوء أكبر”.

Advertisements

ويعتقد أبو تريكة أن ماديسون لن يستمر طويلاً في ليستر سيتي خلال المواسم القادمة، حيث أثبت للجميع ثبات مستواه وقدرته على التطور من الموسم الماضي.

وسجل ماديسون 7 أهداف مع ليستر سيتي في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019/2018، وكان ذلك أول موسم له على ملعب كينج باور.

وبدأ ماديسون حياته الكروية مع نادي كوفنتري سيتي في دوري الدرجة الأولى عام 2013، وبعد ثلاث سنوات انتقل إلى صفوف نوريتش سيتي الذي أعاره في يناير 2017 إلى نادي أبردين الاسكتلندي لاكتساب الخبرات.

بعد مزحة أبو تريكة، دافيد لويز يعترف بصداقة محمد صلاح!

وعاد ماديسون –لاعب منتخب إنجلترا– إلى نوريتش سيتي ليسجل معه 14 هدفًا في 44 مباراة بدوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” ليرحل في الميركاتو الصيفي 2018 إلى ليستر سيتي نظير 20 مليون جنيه إسترليني.