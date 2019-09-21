رياضة | توتنهام يسقط أمام ليستر سيتي في لقاء مثير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يسقط أمام ليستر سيتي في لقاء مثير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق توتنهام أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم هاري كين لتوتنهام في الدقيقة الـ29 ورد ليستر سيتي عن طريق ريكاردو بيريرا في الدقيقة الـ69، قبل أن يسجل الإنجليزي ماديسون هدف الفوز للثعالب في الدقيقة الـ85.

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وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 11 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يبقى فريق توتنهام برصيد 8 نقاط في المركز الخامس.