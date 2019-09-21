رياضة | خاص.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك ورمضان وعاشور بسبب السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك ورمضان وعاشور بسبب السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة سيد البنداري على العقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين خلال مباراة الأهلي والزمالك؛ بالسوبر المصري.

وأشار مصدر داخل الاتحاد المصري في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" إلى أن لجنة الانضباط قررت فرض عقوبة على نادي الزمالك؛ بسبب رفضه تسلم ميداليات المركز الثاني أسوة بما حدث لنادي بيراميدز سبورت؛ في نهائي كأس مصر.

وأضاف المصدر؛ أن رمضان صبحي وحسام عاشور ثنائي الفريق بالنادي الأهلي سيتم تغريمهما بعد المشاركة في الهتاف والسباب ضد نادي الزمالك؛ وهو ما عوقب عليه شيكابالا؛ في وقت سابق وتحديدا خلال نهائي كأس مصر أمام بيراميدز؛ والتي توج بها الزمالك؛ بثلاثية دون رد.

وأوضح المصدر؛ أن العقوبات ستشمل جماهير ناديي الأهلي والزمالك؛ بسبب الهتاف المتبادل بينهما في أغلب أوقات المباراة.

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك؛ بنتيجة 3-2 بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد الفريقين لافتتاح مسابقة الدوري العام حيث يلتقي الأهلي نظيره سموحة والزمالك يصطدم بالاتحاد السكندري؛ في أولى مباريات البطولة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ عن أسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

وأعلنت اللجنة عن تعيين أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا لإدارة لقاء الأهلي وسموحة.

أما عن المباراة الثانية والتي ستجمع الزمالك والاتحاد سيديرها أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.