رياضة | تشكيل مانشستر سيتي ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق واتفورد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام واتفورد

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - أوتاميندي - فيرناندينيو - ميندي.

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خط الوسط: رودري - ديفيد سيلفا - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو أجويرو.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسمين الماضيين مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث سيكون الفريق أمام مهمة صعبة لتحقيق لقبه مرة ثالثة على التوالي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 10 نقاط وبفارق 5 نقاط كاملة عن فريق ليفربول صاحب صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد 5 جولات من بداية البطولة.