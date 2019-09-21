رياضة | اتحاد الكرة يتفق مع البدري على موعد الإعلان عن الجهاز المعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يتفق مع البدري على موعد الإعلان عن الجهاز المعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر من أجل إطلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سياسة المدرب الجديد للفراعنة خلال المرحلة المقبلة وأيضاً على معرفة مقتراحاته للجهاز المعاون الذى سيكون معه فى قيادة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحددت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى مع البدري يومين للاستقرار على الجهاز المعاون ثم إقامة مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر.

ويجهز اتحاد الكرة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تعيين حسام البدري مدير فنى لمنتخب مصر وللكشف عن جهازه المعاون.

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ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

مسيرة حسام البدري التدريبية

يعد حسام البدري من المدربين الكبار فى تاريخ النادى الأهلى بسبب مشواره الكبير الذى بدأ كمدرب مساعد فى بداية الألفية مع مانويل جوزيه وإستكمل المهمة مع أكثر من مدرب ثم تولى منصب المدرب العام ومدير الكرة مع مدرب النادى الأهلى السابق مانويل جوزيه فى فترة تاريخيه للنادى الأهلى من 2004 وحتى 2009 وبالفعل فاز الفريق وقتها بالعديد من الألقاب ثم تولى منصب المدير الفني للنادى الأهلى لأول مرة موسم 2009_2010 وتوج ببطولة الدورى والسوبر المصري وخسر ثم رحل لتدريب المريخ السودانى وتوج ببطولة الدوري السودانى ثم عاد لتدريب انبي فى فترة قصيرة ليعود لفريق الأهلى بالولاية الثانية وحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 ثم رحل ودرب أهلى طرابلس الليبي ولكنه عاد سريعاً لتدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2013 وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام 2015 والتي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر ذلك فشل المنتخب في الصعود للأولمبياد ثم عاد البدري للنادى الأهلى عام 2016 فى الولاية الثالثة وإستطاع الفوز بطولة الدوري موسم 2016_2017 ولقب كأس مصر 2017 وصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، ثم العام الماضي تولى رئاسة نادى بيراميدز.