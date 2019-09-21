رياضة | إف سي مصر.. 19 لاعبا جديد و14 مباراة ودية و3 مدربين ومذبحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إف سي مصر.. 19 لاعبا جديد و14 مباراة ودية و3 مدربين ومذبحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر، استعداداته لخوض ضربة البداية أمام الإنتاج الحربي، في الخامسة والنصف من مساء الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

ويخوض نادي مصر مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب "طلعت حرب" قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" تقريرا مفصلاً عن فترة الإعداد لنادي مصر، في الظهور الأول له بالقسم الأول.

- البداية من طلعت حرب



خاض فريق إف سي مصر فترة الإعداد، على ملعب "طلعت حرب" بمشاركة عدد من اللاعبين القدامى، والوجوه الجديدة، تحت قيادة المدير الفني الأسبق محمد صلاح، والذي صعد بالفريق من القسم الثاني.

- ثلاث مدربين في فترة الإعداد



ورحل محمد صلاح عن قيادة نادي مصر، للصدام مع مجلس الإدارة بسبب التعاقدات الجديدة، ليتم إسناد المهمة إلى أسامة نبيه، لمدة شهر كامل، ليرحل هو الآخر، ليقوم مجلس الإدارة بالإستعانة بـ "عبد الناصر مصطفى" ليقود المهمة في الولاية الثانية له مع نادي مصر.

- المباريات الودية



خاض فريق إف سي مصر، 14 مباراة ودية، خلال فترة الإعداد، للموسم الجديد، حيث فاز على على الحمام 2-1، وفاز على العين السعودي 2-1، وعلى شباب السوادن 3-0، وتغلب على أبو قير 2-1، وفاز على فريق البطل القومي 10-0،

وتعادل مع الترسانة 1-1، وأسوان 2-2، ومع المصري، والإسماعيلي، وغزل المحلة، بدون أهداف، وخسر نادي مصر من الإنتاج الحربي 2-5 ومن بني سويف 0-1، ومن خورفكان 2-1، وخسر من وادي دجلة في المباراة الودية الأخيرة 0-5 قبل إنطلاق الدوري الممتاز.

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- القائمة الأولى



وتضم القائمة الأولى للفريق 12 لاعب وهم : وليد توفيق، وسعيد فتحي، ومحمود اسماعيل رامبو، وويلس، ورامز زيدان، وأحمد محسن، وعلاء عطا، ومحمود شبانه، وأحمد الصعيدي، وهشام عبد الحميد، ومصطفى سلطان، ورضا الويشي، بينما رحل مؤخراً أسامة رجب وأحمد عجله .

صفقات نادي مصر



وتعاقد نادي مصر مؤخراً مع 18 لاعب وهم : عصام ثروت، حارس النصر وسموحه، وعبد الرحمن جندية، لاعب بيراميدو، واسلام صالح، لاعب سموحه، ومصطفى كالوشا، لاعب الداخلية، والإفريقي كليف، وأحمد الشيخ، لاعب الحرس، ومحمد جمال تريكة، لاعب الدخلية، وعمر حبشي، من سموحه، وطه عادل، لاعب بتروجت والمقاصة، والبرازيلي إيجور، ومؤمن ابراهيم، من طلائع الجيش، ومحمد نصر، وشريف أشرف، لاعبا البلدية، والفسلطيني ميلاد، وأحمد سعيد اوكا، من طلائع الجيش، ومحمود توبه، إعاره من إنبي، ورمزي خالد، لاعب الإتحاد، وأحمد عبد الموجود، مدافع المصري والتعدين، وأحمد يوسف، لاعب إنبي، مواليد 99 تحت السن، بينما رحل من الصفقات الجديدة صلاح أحمد أوتاكا، وأحمد حاتم لاعبا الأهلي، ومحمد جبر مدافع الاتحاد السكندرى وأمانة بغداد العراقى.

- معسكران خلال فترة الإعداد



دخل فريق نادي مصر في معسكران خلال فترة الإعداد، أقيم المعسكر الأول في فندق "سويس إن" بأكتوبر خلال الفترة من 28 يوليو إلى 6 أغسطس، بينما أقيم الثاني في توليب برج العرب من 21 حتي 31 أغسطس .

- مذبحة لاعبين



كما تقرر الاستغناء عن 22 لاعبا معظمهم إعاره إلى أندية القسم الثاني، وهم: أحمد سعد، (الداخلية) وأحمد شوقى، (غزل المحلة) وكريم محفوظ، (بني سويف) ويحى حامد، (غزل المحلة) وإبراهيم أبو الريش، (غزل المحلة) ومحمود جمعة، (البنك الأهلي) ومحمود أجوجو، (المريخ) وأحمد علي كاستيلا، (المنيا) وبدوى عاشور، (المنيا) ومحمد السيد ميخا، (بني سويف) وبلال سالم، (بني سويف) ومحمد العديسى (الأوليمبي) ومصطفى كشري، (بيلا) وعمر فاروق، (دكرنس) وأشرف سيد، (غزل المحلة) ومؤمن محسن، (الألومنويم) وحميده علي، (دكرنس) ومحمد سماره، (المنيا) ومصطفى حجاب (الداخلية)، إبراهيم فاضل (البلدية) ومحمد سعيد (كوكاكولا) وأحمد عجله، (بتروجت) وإيزاك، وأحمد ربيع، وأسامة رجب.

- ملعب الكلية الحربية



يخوض نادي مصر مبارياته في الموسم الحالى على ملعب "الكلية الحربية" عقب مفاضلة بين أكثر من ملعب .

- الجهاز الفني



يضم الجهاز الفني لنادي مصر في الموسم الحالي كلاً من عبد الناصر محمد كلاً من مصطفى عسكر، وسعيد صبحي مدربان، ووسام اسماعيل مدرب حراس، ومشهور جودت إداري.