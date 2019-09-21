رياضة | هاري كين يتساوى مع محمد صلاح وماني أمام بهدف غريب في ليستر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين يتساوى مع محمد صلاح وماني أمام بهدف غريب في ليستر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي محمد صلاح وساديو ماني لاعبي نادي ليفربول في صراع الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدف لفريقه خلال المباراة المقامة أمام ليستر سيتي في الأسبوع السادس من البريميير ليج.

وسجل هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 29 بأسيست هيونج مين سون داخل منطقة الجزاء، ولكن اختل توازن كين ليسقط على الأرض ويسدد الكرة أمام الحارس كاسبر شمايكل.

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وأحرز هاري كين الهدف الرابع في الدوري الإنجليزي وهو نفس عدد محمد صلاح وماني خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المتصدر بـ7 أهداف.