رياضة | حسام البدري يرسم ملامح جهاز منتخب مصر

يعقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر جلسة مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خلال ساعات من أجل الاستقرار على الجهاز المعاون.

وتعاقد الاتحاد المصري مع المدير الفنى حسام البدري المدير الفني السابق لتولى القيادة الفنية للمنتخب الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر

جهاز حسام البدري

استقر حسام البدري على كل من سيد معوض مدرب النادى الأهلي السابق والذى عمل فى الجهاز الفنى للنادي الأهلى فى ولاية البدري الثالثة ومحمد شوقي المدرب المساعد فى جهاز منتخب مصر الأولمبي بينما لم يستقر حتى الآن على المدرب العام والذى يرشح اتحاد الكرة أكثر من اسم أبرزهم طارق مصطفي نجم الزمالك السابق والذى كان له تجارب تدريبية فى الدوري المغربي وأيضاً ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق.

مدرب الحراس



اقترب أيمن طاهر مدرب حراس مرمى نادى الزمالك من تدريب حراسة مرمى منتخب مصر فى الجهاز الجديد، ودخل أيمن طاهر فى منافسة قوية مع طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق والذى يتمسك به حسام البدري لضمه في الحهاز بسبب العمل معه لسنوات، بينما يتمسك اتحاد الكرة بإعطاء الفرصة لمدرب حراس الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويخوض منتخب مصر اولى المعسكرات الدولية خلال التوقف الدولى القادم فى أكتوبر والذى سينطلق يوم 7 وحتى يوم 15 من نفس الشهر بينما يلعب منتخب مصر أولى المباريات الرسمية تحت قيادة حسام البدري أمام منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر بمصر فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.