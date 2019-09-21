رياضة | حكام مباراتي الأهلي والزمالك في افتتاح الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكام مباراتي الأهلي والزمالك في افتتاح الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

الأهلي في موقعة مثيرة أمام الاتحاد

ويلتقي الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز في النسخة الماضية أمام الاتحاد السكندري في مواجهة قوية، حيث نجح المارد الأحمر في التتويج بالمسابقة المحلية بعد التفوق على الغريم التقليدي الزمالك في الجولات الأخيرة من البطولة.

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الزمالك لتضميد جراحه أمام سموحة

وسيحاول الزمالك تضميد جراحه بعد خسارة لقب السوبر منذ ساعات على يد المارد الأحمر بعد تفوق الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، حيث سجل للأحمر كل من النيجيري جونيور أجايي هدفين ، وحسين الشحات هدف، وظل ثنائية الفارس الأبيض المدافع المتألق محمود علاء من ركلتي جزاء، عندما يلتقي سموحة في موقعة مثيرة وقمة الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا لإدارة لقاء الأهلي وسموحة.

أما عن المباراة الثانية والتي ستجمع الزمالك والاتحاد سيديرها أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.