شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعد لإسترجاع الذكريات السعيدة على ملعب غرناطه والان مع التفاصيل

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نادي غرناطه اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإسباني الممتاز. موعد مباراة برشلونة وغرناطه وملعب المباراة وستلعب مباراة برشلونة وغرناطه اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب لوس كارمينيس. ملعب غرناطه والذكريات السعيدة لنادي برشلونة ويحمل ملعب لوس كارمينيس الخاص بنادي غرناطه العديد من الذكريات السعيدة لنادي برشلونة بالدوري الإسباني. Advertisements فقد كان ملعب لوس كارمينيس شاهدا على تتويج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2016 عقب صراع قوي مع نادي ريال مدريد. كما أحرز سواريز ثلاثة أهداف خلال هذه المباراة بين برشلونة وغرناطه ليحصد جائزة هداف بطولة الدوري الإسباني. وكانت أخر 3 زيارات لنادي برشلونة على ملعب لوس كارمينيس سجل خلالهم 10 أهداف. ترتيب برشلونة وغرناطه بالدوري الإسباني ويتواجد نادي برشلونة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي غرناطه في المركز السادس برصيد 7 نقاط أيضا.

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