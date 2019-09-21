شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الاتحاد اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي. موعد مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي وملعب المباراة وستلعب مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:20 بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجده. تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد بالدوري السعودي حراسة المرمى: المعيوف خط الدفاع: هيون سو، آل بليهي، الشهراني، البريك. خط الوسط: كويلار، محمد كنو، جيوفينكو. Advertisements خط الهجوم: كريلو، جوميز، سالم الدوسري. تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال بالدوري السعودي حراسة المرمى: فواز القرني. خط الدفاع: سعود عبد الحميد، مروان دا كوستا، زياد الصحفي، منصور الحربي. خط الوسط: كريم الأحمدي، إميليانو، خوسيه لويس مارتينيز، كارلوس فيلانويفا، رومارينيو. خط الهجوم: ألكسندر. ترتيب الهلال والاتحاد بالدوري السعودي ويتواجد نادي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط جمعهم من مباراتين فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.