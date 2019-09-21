شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ ضد كولن والان مع التفاصيل
يستعد ملعب أليانز آرينا لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع بايرن ميونيخ ضد كولن، والتي ستنطلق في تمام الرابعة والنصف مساًء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البوندسيجا.
تشكيل بايرن ميونيخ ضد كولن
وأعلن نيكو كوفاتش، عن تشكيله فريق بايرن ميونيخ ضد كولن، والتي جائت كالتالي:-
حراسة المرمى : مانويل نوير .
خط الدفاع : بافارد، زولي، بواتينج، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: جوشوا كيميتش، توليسو، كوتينيو.
خط الهجوم: جنابري، ليفاندوفيكسي، بيريشيتش.
فيما جاء تشكيل كولن ضد بايرن ميونيخ مكون من:-
حراسة المرمى: تيمو هورن .
خط الدفاع : كينجسلي إهيزيبو، زيسوكس، هيكتور.
خط الوسط: إلياس سخيري، ماركو هوجر،دومنيك دريكسلر.
خط الهجوم : كينجسلي شيندلر، جون كوردوبا، فلوريان كاينز .
قبل انطلاق مباراة بايرن ميونيخ ضد كولن.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين
ويحتل فريق بايرن ميونيخ المركز الخامس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق كولن المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة، برصيد 3 نقاط .
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