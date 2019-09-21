شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات إنتر ميلان ينتصر على ميلان والان مع التفاصيل
يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره نادي ميلان اليوم السبت 21 سبتمبر ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي.
موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان وملعب المباراة
وستلعب مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.
تاريخ المواجهات يرجح كفة إنتر ميلان على ميلان
وقد تواجه إنتر ميلان وميلان في 170 لقاء على مدار تاريخ مواجهتهم فاز الانتر في 64 لقاء بينما فاز ميلان في 51 لقاء وتعادل الفريقين في 55 لقاء.
كما سجل إنتر ميلان 236 هدف على مدار مواجهات الفريقين بينما سجل ميلان 219 هدف.
ترتيب إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي
ويتواجد نادي إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.
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