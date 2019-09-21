شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لـ«زيدان» قبل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية والان مع التفاصيل
يستعد ملعب خوان سانشيز بيزخوان، لاستضافة المباراة القوية والمرتقبة، التي ستجمع ريال مدريد ضد إشبيلية، في مباراة على صفيح ساخن ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.
رباعي الميرنجي يعود من الإصابة قبل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن تعافي النجم الأورجوياني فيدي فالفيردي من إصابته، ليشارك في التدريبات الجماعية صباح اليوم، كما أصبح الثلاثي مارسيلو، لوكا مودريتش، إيسكو، على مقربة من انهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهم، والالتحاق بمباراة ريال مدريد ضد إشبيلية.
بيريز يضع رأس زيدان تحت المقصلة
وكانت خسارة ريال مدريد المذلة ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة دون رد، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، قد فتحت أبوابًا من الشك أمام فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، تجاه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق.
ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة آس الإسبانية، أن مورينيو قد أبدى موافقته في العودة لقيادة النادي الملكي، وأنه سيرحب بعرض ريال مدريد حال وجود مفاوضات رسمية من مسؤولو النادي .
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