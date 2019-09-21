شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتي سموحة والأهلي والزمالك والاتحاد في الدوري المصري والان مع التفاصيل

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، عن اسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري المصري. وجاءت الاختيارات على النحو التالي : سموحة والأهلي : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا. الزمالك والاتحاد : أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

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