شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ريال مدريد تثور ضد زيدان والان مع التفاصيل

انقلبت الطاولة على الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك بعدما تعرض لهزيمة قاسية ضد نظيره باريس سان جيرمان، بثلاثية دون رد، لتبدأ الأصوات في الارتفاع مطالبة أياه بالرحيل، قبل أن تحدد جماهير ريال مدريد خليفته في قيادة الفريق

مورينيو يقترب من خلافة زيدان

ووفقًا لاستفتاء أجرته صحيفة ماركا الإسبانية، حول اسم المدير الفني التي ترغب جماهير ريال مدريد في التعاقد معه حال استقرت الإدارة على الإطاحة بزيدان.

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وأشار تقرير الماركا، أن 44% من جماهير ريال مدريد تطالب بإعادة جوزية مورينيو لقيادة الفريق، فيما جاء الإيطالي ماسميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس في المركز الثاني برصيد 23%، متفوقًا على الأسطورة المدريدية راؤول جونزاليس، المدير الفني الحالي للفريق الرديف"الكاستيا" بنسبة 21%.

بيريز يضع رأس زيدان تحت المقصلة

وكانت خسارة ريال مدريد المذلة ضد باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة دون رد، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، قد فتحت أبوابًا من الشك أمام فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، تجاه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق.

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة آس الإسبانية، أن مورينيو قد أبدى موافقته في العودة لقيادة النادي الملكي، وأنه سيرحب بعرض ريال مدريد حال وجود مفاوضات رسمية من مسؤولو النادي .