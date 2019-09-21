شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الأهلي سجل 3 أهداف في 65 دقيقة والزمالك 2 في نص ساعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، والذي تولى مسؤولية الفريق مؤقتا قبل التعاقد مع الصربي ميتشو، إن المباراة أمام الأهلي شهدت العديد من الأخطاء، سواء من المدير الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الفريق عندما صحح هذه الأخطاء عاد للمباراة وكاد يتعادل في الدقائق الأخيرة.
وأضاف «يحيى»، خلال تواجده ببرنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث، الجمعة، معلقًا على أداء الفريق عقب الهزيمة أمام الأهلي: «كان في أخطاء كبيرة، ماينفعش أغير طريقة لعب الفريق بشكل مفاجئ».
وتابع «يحيى» مشيرًا إلى أفضلية الفريق الأبيض خلال الشوط الثاني بعدما صحح من أخطاءه: «الأهلي لعب 65 دقيقة جاب 3 أهداف، وانت لعبت نص ساعة جبت هدفين، انت لعبت في البداية غلط، وبعد كده قدرت تصحح أخطاءك، وكان ممكن النتيجة تبقى 3-3».
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