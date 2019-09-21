شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاتحاد .. زعيم الثغر فى القاهرة غدا وطلعت يستغل السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد

اختتم فريق الاتحاد السكندرى تحت قياده مديره الفنى طلعت يوسف معسكر برج العرب اليوم، فى إطار الاستعدادا لمواجهة الزمالك غدا الاثنين فى الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويودى فريق الاتحاد السكندري، تدريب خفيف مساء اليوم فى الخامسه على ملاعب النادى بسموحة يسبقه محاضره لشرح الأخطاء التى ارتكبها لاعبو الزمالك فى لقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلي والذى حسمه الأحمر بنتيجة 3/2، بعدما يختار الجهاز الفني مجموعة اللاعبين التى ستدخل معسكر القاهره استعداد لأولى مباريات الدورى أمام الزمالك.

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كان عبد الجليل إمام مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري، قد جهز غرفه خاصه للاعبين والجهاز لمتابعه لقاء السوبر المصري خلال معسكر زعيم الثغر فى برج العرب، بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف لدي الفريق الأبيض قبل مباراة الفريقين.

ومن المنتظر ان يسافر فريق الاتحاد السكندري، للدخول بمعسكر مغلق عقب التدريب الصباحى غدا الأحد للمبيت بالقاهرة والاستعداد للقاء الزمالك.