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شكرا لقرائتكم ترتيب جدول دوري كرة اليد المصرية بعد انتهاء الجولة الخامسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بينما يأتى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة من تحقيق الفوز فى 4 مباريات و تلقى خسارة وحيدة محرزا 122 ، بينما يحل طلائع الجيش المرتبة الرابعة بنفس رصيد الأهلى محرزا 147 هدفا و عليه 129 هدفا .
فيما يأتى سبورتنج فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة و هليوبوليس فى المركز السادس برصيد 11 نقط ة و من بعده الجزيرة بنفس الرصيد .
كما يحل أصحاب الجياد فى المركز الثامن يليه المعادى تاسعا ثم الأوليمبى فى المركز العاشر و البنك الأهلى فى المركز الحادى عشر و الزهور الـ 12 و حدائق الأهرام فى الـ 13 و جزيرة الورد فى الـ 14 و الفيوم فى المركز الـ 15 و الحوار فى الـ 16 و 6 أكتوبر فى الـ 16 و الطيران فى الـ18 .
تقام الجولة السادسة يوم الخميس المقبل على صعيد الرجال والمرتبط بمواجهات بين كلا من ، الزمالك مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع جزيرة الورد هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر سبورتنج مع البنك الأهلى.
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