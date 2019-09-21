شكرا لقرائتكم ترتيب جدول دوري كرة اليد المصرية بعد انتهاء الجولة الخامسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن ترتيب جدول محترفى كرة اليد للرجال الكبار للموسم المحلى 2019 / 2020 بعد إنتهاء الجولة الخامسة .

يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 15 نقطة بالفوز فى 5 مباريات محرزا 162هدفا ، يليه سموحة فى المركز الثانى بنفس رصيد النقاط محققا 132 هدفا .

بينما يأتى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 13 نقطة من تحقيق الفوز فى 4 مباريات و تلقى خسارة وحيدة محرزا 122 ، بينما يحل طلائع الجيش المرتبة الرابعة بنفس رصيد الأهلى محرزا 147 هدفا و عليه 129 هدفا .

فيما يأتى سبورتنج فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة و هليوبوليس فى المركز السادس برصيد 11 نقط ة و من بعده الجزيرة بنفس الرصيد .

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كما يحل أصحاب الجياد فى المركز الثامن يليه المعادى تاسعا ثم الأوليمبى فى المركز العاشر و البنك الأهلى فى المركز الحادى عشر و الزهور الـ 12 و حدائق الأهرام فى الـ 13 و جزيرة الورد فى الـ 14 و الفيوم فى المركز الـ 15 و الحوار فى الـ 16 و 6 أكتوبر فى الـ 16 و الطيران فى الـ18 .

تقام الجولة السادسة يوم الخميس المقبل على صعيد الرجال والمرتبط بمواجهات بين كلا من ، الزمالك مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع جزيرة الورد هليوبوليس مع الحوار ومحافظة الفيوم مع الأوليمبى والزهور مع الطيران والجزيرة مع المعادى وسموحة مع الأهلى وأصحاب الجياد مع 6 أكتوبر سبورتنج مع البنك الأهلى.