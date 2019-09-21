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جمال عبد الحميد يعدد أسباب خسارة الزمالك للسوبر .. ميتشو والثقة والتشكيل...

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جدة - عمرو شويل  

الزمالك يخسر السوبر المصري
 

أرجع جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق سبب خسارة الأبيض للقاء السوبر التشكيل الخاطىء الذى دفع به المدير الفنى للزمالك  الصربى ميتشو منذ بداية المباراة  من الأهلى 3 / 2  فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية .

 

وأكد عبد الحميد فى تصريحات صحفية أن عدم إحترام الأهلى فى هذا اللقاء والثقة الزائدة التى طالت الجهاز الفنى ولاعبى الزمالك بعد الحصول على لقب كأس مصر من أهم الأسباب.

 

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وأوضح نجم الزمالك السابق أن المدير الفنى الصربى أخطأ فى عدم الدفع بمصطفى محمد منذ بداية اللقاء ، مشيرا إلى أن إصابة محمد عبد الغنى فى بداية الشوط الأول أربكت الدفاع بشكل كبير .

يبدأ اليوم السبت فريق الزمالك استعداداته، لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.

وخسر الزمالك لقب السوبر المحلي عقب الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3 / 2 .

 

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