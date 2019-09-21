شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يعدد أسباب خسارة الزمالك للسوبر .. ميتشو والثقة والتشكيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الزمالك يخسر السوبر المصري



أرجع جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق سبب خسارة الأبيض للقاء السوبر التشكيل الخاطىء الذى دفع به المدير الفنى للزمالك الصربى ميتشو منذ بداية المباراة من الأهلى 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية .

وأكد عبد الحميد فى تصريحات صحفية أن عدم إحترام الأهلى فى هذا اللقاء والثقة الزائدة التى طالت الجهاز الفنى ولاعبى الزمالك بعد الحصول على لقب كأس مصر من أهم الأسباب.

Advertisements

وأوضح نجم الزمالك السابق أن المدير الفنى الصربى أخطأ فى عدم الدفع بمصطفى محمد منذ بداية اللقاء ، مشيرا إلى أن إصابة محمد عبد الغنى فى بداية الشوط الأول أربكت الدفاع بشكل كبير .