شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يعدد أسباب خسارة الزمالك للسوبر .. ميتشو والثقة والتشكيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
الزمالك يخسر السوبر المصري
يبدأ اليوم السبت فريق الزمالك استعداداته، لمواجهة الاتحاد السكندرى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما تقرر إقامتها فى الثامنة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.
وخسر الزمالك لقب السوبر المحلي عقب الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3 / 2 .
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