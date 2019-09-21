شكرا لقرائتكم استدعاء كل المحترفين في معسكر المنتتخب الأول مع البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع حسام البدرى المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على استدعاء جميع المحترفين لمعسكر الفراعنة الذى ينطلق 7 اكتوبر المقبل. جاء هذا القرار لحفظ حق المنتخب فى اللاعبين المحترفين وفقا للاءحة الفيفا التى تنص على استدعاء المحترفين رسميا قبل ١٥؟يوما من انطلاق المعسكر. وتواجد حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى اتحاد الكوة اليوم وإجمتع بأعضاء اللجنة الخماسية وتحديدا عمرو الجناينى ومحمد فضل واحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

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