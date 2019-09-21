شكرا لقرائتكم عماد متعب : حسام البدري رحب بالعمل معي لكني فضلت مصلحة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عماد متعب يرفض العمل مع حسام البدريأكد عماد متعب نجم الأهلى و منتخب مصر السابق في تصريحات لقناة أون سبورت أنه فضٌل مصلحة منتخب مصر على مصلحته الشخصية لذلك تقدم بالإعتذار عن التواجد كمدير إدارى للفراعنة فى جهاز حسام البدرى.
و قال متعب أنه لو تقابل مع حسام البدرى فى الشارع فى هذا التوقيت سيصافحه بكل تأكيد، قائلا : "لن أعود لممارسة كرة القدم مجددا وهذا أمر منتهى وخلافاتي مع حسام البدري مجرد إختلاف فى وجهات النظر" .
وكان عماد متعب مرشحا للعمل مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطنى وبالفعل كاد يعلن الأمر فى حال تولى إيهاب جلال مننصب المدير الفنى ولكن مع تولى حسام البدرى أصبح الامر صعب للغاية فاعتذر متعب .
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