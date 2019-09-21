كاف: الأهلي ينتصر على الزمالك في ديربي القاهرة.. ويخمد الريمونتادا...

جدة - عمرو شويل تحدث الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن تتويج الأهلي بطلاً لمسابقة كأس السوبر، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب".

قال الموقع الرسمى لـ"الكاف"، أن العملاق المصرى الأهلى خرج مرة أخرى منتصراً من "ديربى القاهرة" الشهير، حين تغلب على غريمه التقليدى الزمالك، فى ضربة بداية الموسم الجديد.

وأضاف أن الأهلى رفع رصيده من الألقاب فى بطولة كأس السوبر إلى 11، مقابل 3 ألقاب للزمالك، والمقاولون العرب وحرس الحدود يملكان لقباً لكل منهما فى البطولة التى انطلقت عام 2001.

وتحدث "الكاف" أن مباراة الأهلى والزمالك كادت أن تشهد عودة تاريخية للأبيض، بعدما كان متأخراً بثلاثية نظيفة قبل أن يسجل هدفين متتاليين، لكن العودة التاريخية لم تكتمل بعدما صمد دفاع الأهلى فى الدقائق المتبقية ليفوز باللقب.

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وسجل النيجيرى جونيور أجايى "هدفين" وحسين الشحات "هدف" للأهلى، بينما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.

ويلعب الأهلى مع سموحة، والزمالك مع الاتحاد السكندرى بعد غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدورى العام.

ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى يوم 28 سبتمبر الجارى على ملعب "بتروسبورت" فى "إياب" دور الـ 32 بمسابقة دورى ابطال أفريقيا، بينما يلعب الأهلى فى اليوم ذاته مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب "السلام".