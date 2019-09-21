شكرا لقرائتكم متولي يعلق على الفوز بالسوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود متولي مدافع النادي الأهلي تغريده بمناسبة تتويجه بأول بطولة مع القلعة الحمراء، عقب الفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري بنتيجة 3/2 خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد برج العرب.

ونشر متولي صوراً مع كأس السوبر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق:

#البداية كانت أمس في أول بطولة ،، دَفعة كبيرة للأمام ستكون حافز في بداية موسم بإذن الله يكون حافل بالعديد من البطولات .. #الحمدلله فرحة بتنسيك وجع. #البداية كانت أمس في أول بطولة ،، دَفعة كبيرة للأمام ستكون حافز في بداية موسم بإذن الله يكون حافل بالعديد من البطولات .. #الحمدلله فرحة بتنسيك وجع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متولي يعلق على الفوز بالسوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.