شكرا لقرائتكم مفاجأة.. أيمن حفنى خارج مصر المقاصة حتى يناير بسبب خطأ إداري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى مصر المقاصة، إن أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الفيومى لن يتمكن من المشاركة مع الفريق حتى شهر يناير القادم فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وانتقل أيمن حفني لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، أملا فى المشاركة بالمباريات خلال الموسم الكروي الجديد، بعد معاناته من التجميد على مدار المواسم الأخيرة على دكه القلعة البيضاء.

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وقال المصدر أن أيمن حفنى لم يتم قيده فى قائمة المقاصة بعد الحصول على خدماته من الزمالك خلال الفترة الماضية بعد إصرار اللاعب على الرحيل من القلعة البيضاء والانضمام للنادى الفيومى من أجل المشاركة بشكل أساسى.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، إن عدم قيد أيمن حفنى جاء بسبب خطأ إدارى بسبب الفهم الخاطئ لنظام الاستبدالات الموجود فى الاتحاد المصرى لكرة القدم لذلك لم يستطيع مسئولى النادى الفيومى قيده فى فترة الانتقالات الصيفية لذلك تم التفاوض مع بعض الأندية العربية للحصول على خدماته ليتمكن من المشاركة حتى يناير ولكن تمسك أيمن حفنى بالبقاء فى النادى الفيومى.