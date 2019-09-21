شكرا لقرائتكم حكام الجولة الأولى بالدوري.. الغندور لمباراة الأهلي وسموحة.. وعمر للزمالك والاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز، على النحو التالي : سموحة والأهلي : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا. الزمالك والاتحاد : أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا. وكانت لجنة الحكام قد اعلنت مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 -2020 على النحو التالى: السبت 21 سبتمبر: - الجيش والمقاولون: محمد يوسف واحمد صلاح وخالد السيد ومبروك نبيل. -الجونة والاسماعيلي: إبراهيم نور واحمد توفيق وممدوح مصطفي ومحمود دسوقي. Advertisements - بيراميدز وانبي: محمد معروف ويوسف البساطي واحمد لطفي ووليد عبد الرازق. الأحد 22 سبتمبر: - أسوان والمقاصة: سعيد حمزة وعمر فتحي وأسامة عبد اللطيف و أحمد جمال. - الإنتاج و إف س مصر: أحمد حمدي وأحمد عطية ومحمود رضا ومحمد التابعي الغازي. - دجلة وطنطا: محمود بسيوني ومحمد عبد المجيد واحمد الفار واحمد عبدالله. - المصري وحرس الحدود: طارق مجدي شريف عبدالله ورجب محمد ووائل فرحان. ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام بقية تعيينات الأسبوع الأول لاحقا.

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