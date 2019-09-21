شكرا لقرائتكم أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال فى طريقها للحل.. الحسم فى 26 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باتت أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال فى طريقها للحل إثر الاجتماع الطارئ للاتحاد الدولى للأثقال المقرر له يوم 26 سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يتم الاكتفاء بسداد الغرامة المالية الموقعة على مصر بواقع 200 ألف دولار بعد ثبوت 7 عينات إيجابية لتعاطى المنشطات مع رفع الإيقاف، الذى تسبب فى ضياع فرصة المشاركة فى بطولة العالم فى تايلاند.
بحسب مصدر مسئول فى الأثقال فإن الأزمة فى طريقها للحل خلال المرحلة المقبلة، اعتمادا على نص قانون مكافحة المنشطات " الوادا " الذى ينص على الإيقاف أو الغرامة فى مثل هذه الحالة.
وأكد المصدر أنه يوجد إجتماع طارئ للاتحاد الدولى يوم 26 سبتمبر الجارى، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة هذا الأمر فيه لرفع الأيقاف عن الإتحاد المصرى.
والقرار تسبب فى إيقاف مصر فى حرمان ابطال الاثقال من المشاركة فى بطولة العالم المقامة حاليا فى تايلاند.
وكانت البعثة ستغادر من معسكر أذربيجان إلى تايلاند إلا أن توصية الاتحاد الدولى فى المكتب التنفيذى حرمت مصر من المشاركة وعادت البعثة الأربعاء الماضى.
وتم اثبات 7 عينات إيجابية فى البطولة الأفريقية التى نظمتها مصر عام 2016، ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركات العالمية وتهديد المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020
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