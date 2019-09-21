الدوري المصري .. تشكيل المقاولون ضد الطلائع فى مباراة الافتتاح...

ويمثل تشكيل المقاولون العرب : محمود أبو السعود ـ أمير عابد ـ محمد ثابت ـ ابراهيم صلاح ـ طاهر محمد طاهر ـ كريم مصطفى ـ حسن الشامي ـ أحمد الشيمي ـ فاروقا ـ عبد الله ياسين وسيف الدين الجزيري.

ويلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب في الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الإفتتاحية لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة فى ظل الشكل الجديد للفريقين ومن جانبه طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة تحقيق ضربة بداية موفقة بخطف النقاط الثلاث لاسيما أن المباراة تقام على ملعبهم .

ويتسلح طلائع الجيش فى مباراة الليلة بالصفقات الجديدة التى عقدها وهى عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت.

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فيما يراهن ذئاب الجبل على 9 صفقات جديدة هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.