الدوري المصري .. عمرو جمال من ثلاجة الأهلي لدكه الطلائع أمام المقاولون...

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جدة - عمرو شويل الدوري المصري ينطلق اليوم أعلن البرازيلي فارياس المدير الفني لنادي طلائع الجيش عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب في ضربة البداية بالموسم الجديد في الدوري العام والتي تنطلق بعد قليل على استاد جهاز أعلن البرازيلي فارياس المدير الفني لنادي طلائع الجيش عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب في ضربة البداية بالموسم الجديد في الدوري العام والتي تنطلق بعد قليل على استاد جهاز الرياضة العسكري.

تشكيل الطلائع فى أولي مبارياته بالدوري المصري وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: محمد السيد ـ أحمد سامي ـ علي مهاب "الفيل" ـ عمرو نجيب ـ أحمد كابوريا ـ كريم طارق ـ حسام باولو ـ محمد بسام ـ مهند مصطفى ـ عاصم صلاح ـ أحمد السيد. بينما تواجد على مقاعد بدلاء طلائع الجيش أمام المقاولون العرب كلا من : محمد شعبان وممدوح خالد وأحمد فتوح ومحمود سامي وأحمد سمير وأحمد علاء وعمرو جمال. عمرو جمال يغيب عن أولي مباريات الدوري المصري الطريف أن عمرو جمال مهاجم الأهلي المنتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسمين تواجد على مقاعد البدلاء رغم رحيله عن القلعة الحمراء، للحصول على فرصة المشاركة لكن يبدو أن الجهاز الفني لفريقه الجديد، يرى حاجته لمزيد من الوقت للتواجد فى التشكيلة الأساسية مفضلا الاعتماد على حسام باولو فى المباراة الأولي. الطريف أن عمرو جمال مهاجم الأهلي المنتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسمين تواجد على مقاعد البدلاء رغم رحيله عن القلعة الحمراء، للحصول على فرصة المشاركة لكن يبدو أن الجهاز الفني لفريقه الجديد، يرى حاجته لمزيد من الوقت للتواجد فى التشكيلة الأساسية مفضلا الاعتماد على حسام باولو فى المباراة الأولي.

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