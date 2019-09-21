شكرا لقرائتكم جينيراسيون السنغالي يراقب الزمالك في السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مندوب من فريق جينيراسيون فوت السنغالى في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، لمراقبة لمراقبة الفريق الأبيض قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت قمة السوبر المصرى بخسارة الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويج الفريق الأحمر باللقب.

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كلف مسئولو جينيراسيون أحد المندوبين بالحضور إلى مصر مبكرا لمراقبة الزمالك والوقوف على أبرز النقاط الخاصة بالفريق الأبيض قبل لقاء العودة مع أبناء ميت عقبة، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا على أن يتابع أيضا ذلك المندوب لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، المقرر له بعد غد الإثنين، فى الجولة الأولى بالدورى.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام جينيراسيون فوت، بهدفين مقابل هدف، فى لقاء الذهاب بالسنغال، على أن يلتقى الفريقان يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى فى العودة بمصر.