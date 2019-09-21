شكرا لقرائتكم هل تظهر الكرات الموحدة فى افتتاح الدوري المصري .. الخليج 365 يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوري المصري على طريقة الدوريات الكبري



أعلن اتحاد الكرة المصري، فى وقت سابق، خوض مباريات الدوري المصري الممتاز، فى الموسم الجديد، بكرات موحدة فى جميع المباريات مثلما يحدث فى الدوريات الكبرى.

وينطلق الدوري المصري بشكل رسمي اليوم السبت، بإقامة 3 مباريات الأولي بين طلائع الجيش والمقاولون العرب فى الثالثة عصرا ثم مباراة الإسماعيلي والجونة فى الخامسة والنصف مساءا وأخير مباراة بيراميدز وإنبي فى الثامنة مساءا.

الدوري المصري بدون الكرات الموحدة



علم "الخليج 365"، أن الكرة الموحدة لن تظهر فى مباريات الدوري المصري، عند انطلاقه اليوم السبت، لعدم وصول الكرات من الشركة الراعية لاتحاد الكرة.

وينتظر اتحاد الكرة، تلقي الكرات الموحدة من الشركة الراعية التى ستقوم بإرسال 20 كرة لكل فريق مشاركة بالدوري المصري الممتاز، ولكن حتى الآن لم ترسل الشركة الكرات وبالتالى ستقام مباريات الدوري بالكرات الخاصة بالنادي صاحب الأرض مثلما كان يحدث فى المواسم السابقة.