3 مواجهات قوية.. الطلائع مع المقاولون والإسماعيلى ضيفًا على الجونة وبيراميدز يواجه إنبى.. موعد مباريات افتتاح الدوري والقنوات الناقلة

الموجز

تنطلق اليوم بدءًا من الثالثة عصرًا افتتاحية مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد، والتي يبدأ في يومه الأول بثلاثة مباريات.

افتتاح بطولة الدوري

وتفتتح بطولة الدورى المصري، اليوم السبت بثلاث مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2019-2020، المباريات تحمل شعار الإثارة والندية.

وتٌفتتح منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد بثلاثة لقاءات، تبدا بلقاء طلائع الجيش الذي يستضيف نادي المقاولون العرب على ملعبه في تمام الساعة الثالثة مساءً.

الطلائع مع المقاولون

وتبدأ المواجهات فى الثالثة عصراً، عندما يلتقى طلائع الجيش مع نظيره المقاولون فى مباراة تشهد الظهور الأول للبرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق العسكرى، الذى سيواجه اختباراً صعباً بمواجهة عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، حيث يبحث كل مدير فنى عن تحقيق ضربة بداية قوية وحصد نقاط المباراة الثلاث.

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الإسماعيلى ضيفاً على الجونة

وفى الخامسة والنصف مساء يحل الإسماعيلى ضيفاً ثقيلاً على الجونة، فى مواجهة صربية خالصة خارج الخطوط بين نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفنى للجونة وميودراج يسيتش المدير الفنى للدراويش، ويسعى كل مدير فنى لفرض كلمته على الآخر وتحقيق أول فوز بالمسابقة.

وبيراميدز يواجه إنبى

وتختتم المواجهات فى الثامنة مساء عندما يستضيف بيراميدز نظيره إنبى، فى مواجهة يسعى فيها بيراميدز لتصحيح أوضاعه بعد تراجع النتائج وخسارة لقب كأس مصر أمام الزمالك مؤخراً، والتعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى بهدف مقابل هدف فى ذهاب دور الاثنين والثلاثين لبطولة الكونفيدرالية، فيما يأمل الفريق البترولى بقيادة مديره الفنى على ماهر فى الفوز وافتتاح الموسم بشكل جيد.