اسماء السيد - أحرزت الأميركية الشابة صوفيا كينين السبت لقبها الثالث هذا العام في دورات كرة المضرب، بتتوجيها بلقب دورة غوانغجو الصينية على حساب الأسترالية سامنتا ستوسور.
وفازت الأميركية البالغة من العمر 20 عاما على منافستها المخضرمة (35 عاما) بنتيجة 6-7 (4-7)، 6-4 و6-2 في الدورة المقامة في جنوب الصين، في مباراة نهائية امتدت لنحو ساعتين و35 دقيقة.
ولم تتمكن الأسترالية، بطلة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2011، من البناء على تقدمها في المجموعة الثانية 4-3، اذ أتاحت للأميركية المولودة في موسكو الفوز بثلاثة أشواط تواليا لتنهي المجموعة 6-4.
وحسمت كينين المصنفة 20 عالميا، المجموعة الثالثة بسهولة بعد كسرها إرسال منافستها مرتين، لتحرز اللقب الثالث في مسيرتها الاحترافية بعد هوبارت الأسترالية ومايوركا الإسبانية، علما بأن كل ألقابها كانت في 2019.
في المقابل، لا تزال ستوسور المصنفة 129 عالميا، تبحث عن لقب أول منذ العام 2017 حين توجت بطلة لدورة ستراسبورغ الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميركية كينين تحرز لقبها الثالث في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.