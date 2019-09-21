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عمرو جمال على دكة الأحتياط أمام المقاولون العرب

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أعلن البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة اليوم أمام نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى

من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

محمد بسام في حراسة المرمى، وعلي الفيل، أحمد كابوريا، كريم طارق،

حسام سلامة، مهند مصطفي، عصام صلاح، أحمد سيد عبدالرحمن، محمد السيد أبو المجمد، أحمد سامي، عمرو عماد

وعلى دكة الأحتباط: محمد شعبان، ممدوح خالد عبدالدايم، أحمد اسامة فتوح، عمرو جمال،محمود سامي ، أحمد سمير.

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