أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اسماء حكام مباراتي بعد غد الإثنين، في الأسبوع الأول للدوري الممتاز، على النحو التالي:

سموحة والأهلي : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا.

الزمالك والاتحاد : أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا. الممتاز، على النحو التالي:سموحة والأهلي : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل، ومحمد عباس قابيل حكما رابعا.الزمالك والاتحاد : أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الغندور حكماً للقاء سموحة والأهلي .. وعمر للزمالك والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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