شريف إكرامي: السوبر فرصة لمصالحة جماهير الأهلي

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب بطولة السوبر على حساب الزمالك كان فرصة من أجل مصالحة الجماهير وتعويضها بشكل بسيط عن الفترة الماضية.

وأوضح أن السوبر بطولة خاصة ومهمة قبل الموسم الجديد وأهميتها تضاعفت لأنها جاءت هذه المرة

على حساب الزمالك المنافس التقليدي لتمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل انطلاق بطولة الدوري.

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أكد أن اللاعبين تعاهدوا على القتال من أجل التتويج بالسوبر وإسعاد الجماهير والفوز خطوة مهمة على طريق الفوز بكل الألقاب هذا

الموسم.

وكشف إكرامي أن اللاعبين الكبار تحدثوا مع زملائهم قبل المباراة وتعاهدوا على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز والتتويج بالسوبر، مشيرا إلى أن الجميع كانوا على قلب راجل واحد سواء الذين شاركوا في المباراة أو الجالسين علي دكة البدلاء أو من كانوا خارج القائمة، حتي تحقق الفوز والتتويج بالسوبر، وهو دفعة قوية للفوز بكل البطولات في المرحلة المقبلة.