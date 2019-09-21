تشكيل ميلان المتوقع أمام أنتر ميلان في ديربي الغضب

يستضيف فريق ميلان نظيره إنتر ميلان فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت في ديربى الغضب على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعةببطولة الدوري الإيطالي.
ومن المتوقع أن يبدأ ميلان المباراة بتشكيل يضم..
- حراسة المرمى: دوناروما.
- خط الدفاع: رودريجيز، رومانيولي، موساكيو،
- خط الوسط: بيليا، تشالهانوجلو، كيسي.
- خط الهجوم: بيونتيك، سوسو، باكيتا.
ويدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.
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