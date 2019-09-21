اخبار الرياضه

تشكيل ميلان المتوقع أمام أنتر ميلان في ديربي الغضب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف فريق ميلان نظيره إنتر ميلان فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم السبت في ديربى الغضب على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة

ببطولة .

ومن المتوقع أن يبدأ ميلان المباراة بتشكيل يضم..

- حراسة المرمى: دوناروما.

- خط الدفاع: رودريجيز، رومانيولي، موساكيو،

Advertisements
كونتي.

- خط الوسط: بيليا، تشالهانوجلو، كيسي.

- خط الهجوم: بيونتيك، سوسو، باكيتا.

ويدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يوجد ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام أنتر ميلان في ديربي الغضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا