كلاسيكو الثأر ... اتحاد جدة يسعي للفوز على الهلال في الدوري السعودي

تتجه الأنظار عشاق الكرة العريية إلى ستاد الجوهرة المشعة مساء اليوم السبت لمتابعة كلاسيكو الرياض بين اتحاد جدة والهلال في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .



وكان الفريقان قد تقابلا من قبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وتأهل

الهلال لنصف النهائي البطولة ، بعد الفوز فى مباراة إياب على ملعبه بالرياض 3-1، بعدما حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب فى الجوهرة المشعة .

سيدخل اتحاد جدة مباراة اليوم بهدف الثأر لاسعاد جماهيره، بينما

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سيلعب الهلال بهدف الانفراد بالصدارة عقب هزيمة غريمه التقليدي نادى النصر أمام الحزم مساء أمس بنتيجة هدف دون رد .

في المقابل يتسلح الاتحاد بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى للثأر من ضيفه، ومصالحة جماهيره، والابتعاد عن المراكز الاخيرة .

يحتل اتحاد جدة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط .