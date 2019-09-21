اخبار الرياضه

كلاسيكو الثأر ... اتحاد جدة يسعي للفوز على الهلال في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تتجه الأنظار عشاق الكرة العريية  إلى ستاد الجوهرة المشعة مساء اليوم السبت لمتابعة كلاسيكو الرياض بين اتحاد جدة والهلال في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين .


وكان الفريقان قد تقابلا من قبل  في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وتأهل

الهلال لنصف النهائي البطولة ، بعد الفوز فى مباراة إياب  على ملعبه بالرياض 3-1، بعدما حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب فى الجوهرة المشعة .

سيدخل اتحاد جدة مباراة اليوم بهدف الثأر لاسعاد جماهيره، بينما

Advertisements
سيلعب الهلال بهدف الانفراد بالصدارة عقب هزيمة غريمه التقليدي نادى النصر أمام الحزم مساء أمس بنتيجة هدف دون رد .

في المقابل يتسلح الاتحاد بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى للثأر من ضيفه، ومصالحة جماهيره، والابتعاد عن المراكز الاخيرة .

يحتل اتحاد جدة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلاسيكو الثأر ... اتحاد جدة يسعي للفوز على الهلال في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا