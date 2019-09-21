كلاسيكو الثأر ... اتحاد جدة يسعي للفوز على الهلال في الدوري السعودي

تتجه الأنظار عشاق الكرة العريية إلى ستاد الجوهرة المشعة مساء اليوم السبت لمتابعة كلاسيكو الرياض بين اتحاد جدة والهلال في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
الهلال لنصف النهائي البطولة ، بعد الفوز فى مباراة إياب على ملعبه بالرياض 3-1، بعدما حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب فى الجوهرة المشعة .
وكان الفريقان قد تقابلا من قبل في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وتأهل
سيدخل اتحاد جدة مباراة اليوم بهدف الثأر لاسعاد جماهيره، بينما
في المقابل يتسلح الاتحاد بعاملَي الأرض والجمهور، ويسعى للثأر من ضيفه، ومصالحة جماهيره، والابتعاد عن المراكز الاخيرة .
يحتل اتحاد جدة المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط .
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