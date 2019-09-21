أيمن أشرف: روح الفانلة الحمراء وراء فوز الأهلي بالسوبر

أكد أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن روح الفانلة الحمراء هي السبب الحقيقي وراء الفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات وهو ما ظهر في الفوز ببطولة السوبر.
وأوضح أن مباراة أمس التي جمعت الأهلي بنظيره الزمالك شهدت صعوبات كثيرة من بينها إصابة قلبي الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم، ورغم ذلك قدم الجميعأفضل ما لديهم خلال اللقاء حتي تحقق الفوز.
ووجه أيمن أشرف الشكر لجماهير النادي بعد تشجيعها المثالي ومساندتها للفريق طوال شوطي اللقاء وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة كانت كلمة السر في حصد السوبر.
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