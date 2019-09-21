تحديات بالجملة لمدرب الإسماعيلي في الدوري المصري أمام الجونة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى ضيفًا على نظيره الجونة فى الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وسيكون أمام الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي عدة تحديات فى أول مهمة محلية له مع الفريق بعد النجاح فى التجربة الأولى العربية التى شهدت انتصار الفريق على أهلى بنى غازى الليبى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يبحث المدرب الصربى عن تحقيق

استمرار الانتصارات بعد الفوز على الأهلي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية ويرغب في استمرار الروح المعنوية المرتفعة قبل مواجهة نفس الفريق بلقاء الإياب فى تونس.

وينتظر جمهور الإسماعيلي الصفقات الجديدة التى قام مجلس الإدارة بإبرامها ومدى قدرتها على الانسجام السريع مع باقى أعضاء الفريق وتحقيق الإضافة الفنية من بداية

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الموسم الجديد.

ويرغب ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلي في حل أزمات الفريق وتحدث في المؤتمر الصحفي الأخير حول أن الفريق عانى من بعض النواقص البدنية فى الشوط الثانى بمواجهة الأهلى الليبى.

ويبحث ميودراج مع الدراويش عن تحقيق فوز غائب على فريق الجونة منذ 4 أعوام والذى كان آخره فى المواسم المكتملة موسم 2015/2014 فى الأسبوع الــ22 وحققّ فيه الفريق انتصارًا على الجونة بهدف محمد زيكا.

سيكون أمام المدرب الصربى المميز تحدى آخر وهو البحث عن البديل الأنسب لشغل مركز الظهير الأيسر فى ظل المرونة التكتيكية التى يتمتع بها لاعبو الفريق.