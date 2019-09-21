أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون عن تشكيل ذئاب الجبل أمام طلائع الجيش، المقرر له الساعة الثالثة عصرًا، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في أفتتاحالدوري الممتاز موسم 2019/2020.
جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيمصلاح، طاهر محمد، كريم مصطفى، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا، عبد الله ياسين، سيف الجزيري
وعلى مقاعد البدلاء، محمد طلعت، فادي نجاح، محمد سالم، عبد الرحمن فاروق، عبد العزيز موسى، أحمد السيد عربي، شكري نجيب
كانت هذه تفاصيل خبر طاهر محمد والجزيري يقودان هجوم المقاولون أمام طلائع الجيش في افتتاح الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.