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طاهر محمد والجزيري يقودان هجوم المقاولون أمام طلائع الجيش في افتتاح الدوري

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أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون عن تشكيل ذئاب الجبل أمام طلائع الجيش، المقرر له الساعة الثالثة عصرًا، على ستاد جهاز العسكري، في أفتتاح

الدوري الممتاز موسم 2019/2020.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم

صلاح، طاهر محمد، كريم مصطفى، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا، عبد الله ياسين، سيف الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء، محمد طلعت، فادي نجاح، محمد سالم، عبد الرحمن فاروق، عبد العزيز موسى، أحمد السيد عربي، شكري نجيب

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