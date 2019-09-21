محمود وحيد بعد الفوز بالسوبر: الحمدلله على نعمة الأهلي

قال محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب كأس السوبر، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تخطي العديد منالعقبات خاصة بعد تعرض محمود متولي وياسر إبراهيم للإصابة خلال المباراة.
وأكد أن وجود جماهير الأهلي في مدرجات استاد برج العرب كان له مفعول السحر على اللاعبين،ولعبت دورًا مهمًّا في تحقيق الفوز وحصد اللقب.
وأشار وحيد إلى أنه يحمد الله على نعمة ارتداء قميص الأهلي لأن اللعب للقلعة الحمراء نعمة وقيمة كبيرة .. ففي غضون شهور قليلة حصلت معه على بطولتين وأتمنى استمرار الانتصارات وتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.
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