صدمة قوية للأهلي بعد إصابة محمود متولي

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر صدمة قوية بعد تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق لفترة لن تقل عن 4 أسابيع. تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق لفترة لن تقل عن 4 أسابيع. ويعاني متولي من تمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة كأس السوبر ضد الزمالك.

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