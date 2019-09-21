رياضة | عاجل.. الأهلي يخسر لاعبا جديدا أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يخسر لاعبا جديدا أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ من فقد أحد نجومه بمباراة سموحة بافتتاح الدوري العام.

وبات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق؛ مهددا بالغياب الفعلي أمام سموحة؛ للمباراة الثانية على التوالي بعد الاستبعاد من مباراة القمة أمام الزمالك؛ بكأس السوبر المصري.

ويأتي غياب أزارو؛ بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الركبة؛ خلال المشاركة مع منتخب بلاده بالأجندة الدولية.

وعلى جانب آخر تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق؛ عن مواجهة الفريق السكندري؛ بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة السوبر المصري.

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وأثبتت الأشعة التي خضع لها المدافع؛ تعرضه لمزق في العضلة الخلفية سيغيب على إثرها بفترة بين أربعة إلى ستة أسابيع للراحة.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك؛ بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ليتوج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويلتقي الأهلي سموحة؛ مساء الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.