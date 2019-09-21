رياضة | "تويتر" يبحث الرد على الإهانات العنصرية في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تويتر" يبحث الرد على الإهانات العنصرية في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسؤولون من مسابقة "البريميير ليج" والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على الاجتماع مع ممثلين عن تويتر، لبحث الإهانات التي يتعرض لها لاعبو كرة قدم عبر هذه الشبكة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب لقاء آخر عقدته الأندية مع المسؤولين بشبكة التواصل الاجتماعي، على خلفية الإهانات التي وجهت للاعبين مثل تامي أبراهام (تشيلسي) والفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد) خلال الأسابيع الأخيرة.

وواجه بوجبا وابلاً من الإهانات العنصرية على تويتر، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون واندررز ضمن منافسات "البريميير ليج"، ما حرم فريقه من تحقيق الفوز في مباراة انتهت بالتعادل.

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ونفس الأمر حدث مع أبراهام بعدما أهدر ركلة في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين فريقه تشليسي وليفربول الذي توج باللقب على حساب "البلوز".

وإلى جانب واقعتي بوغبا وأبراهام، يتكرر هذا الأمر في عطلة نهاية كل أسبوع في بريطانيا.

وأوضحت "البريميير ليج" في بيان أن "الاجتماع كان مثمراً وإيجابياً ومنحنا الفرصة تحليل بعض المشكلات المحددة فيما يتعلق بهذه السلوكيات غير المقبولة".

وأضاف البيان أن كل الأطراف المعنية اتفقت على مواصلة المباحثات في المستقبل من أجل القضاء على هذه الآفة.