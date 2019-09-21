رياضة | إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد.. ما الحقيقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد.. ما الحقيقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني شبح الإقالة من منصب بعدما مني بأسوأ خسارة قارية له بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفن في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري دوري أبطال أوروبا

وأصبحت مكانة زيدان في الريال في مهب الريح، لكن ما قد يعيق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تسريح زيدان، هو التكلفة المالية لرحيله فحسب صحيفة ”سبورت“ فإن قرار إقالة زيدان يكلف إدارة ريال مدريد 80 مليون يورو مع احتساب الضرائب

خليفة زيدان في تدريب ريال مدريد

اختارت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني المدير الفني الجديد للفريق في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان لتراجع النتائج.

وأجرت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد استطلاعًا حول خليفة زيدان واختارت نسبة 44 % من الجماهير البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد.

أما ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لميلان ويوفنتوس، فإنه جاء في المركز الثاني بنسبة 23 %، ويليه راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا في المركز الثالث بنسبة 21 %.

يذكر أن مورينيو قال مؤخرًا: "ترديد اسمي للعودة إلى ريال مدريد في هذا الوقت لا يعجبني.. لا أريد تدريبه لأن الفريق لديه مدرب بالفعل".

زيدان يتحدث: سبب واحد لسقوط ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

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برر زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني السقوط بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد بأهداف دي ماريا "هدفين" وتوماس مونيير في غياب نجومه الكبار كيليان مبابي ونيمار وكافاني على ملعب حديقة الأمراء.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله للصحفيين: "لقد كانوا الأفضل على كل المستويات لكن أكثر ما أزعجني هو القوة.. كانوا أقوى منا".

وأضاف زين الدين زيدان: "كانت الأمور صعبة حينما بدأوا أقوى مني وهذا ما يقلقني أن أرى فريقي دون القوة اللازمة التي تحتاجها هذه المنافسة".

وواصل زيدان: "كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا بالكاد خلقنا فرصا قليلة سجلنا منها هدفين تم رفضهما من قبل تقنية الفار".

وأشار إلى أن مسؤولية الهزيمة مشتركة ولا يتحملها أي لاعب على حساب الآخر قائلًا: "كنا على القارب نفسه ولن أحمل المسؤولية لأحد لأن اللوم يلقى على الجميع حين نتعرض للهزيمة.. علينا الآن أن ننسى هذه الهزيمة ونركز على المباراة المقبلة".

يذكر أن هذه أول هزيمة لريال مدريد في أول مباراة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2005.