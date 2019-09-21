رياضة | صحيفة مدريدية تفتح النار على مثلث الملكي.. وتفوق بيل على هازارد

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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت ، أن ثلاثي المقدمة في ريال مدريد لم يقدموا أي شيء يذكر أمام باريس سان جيرمان في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

صحيفة مدريدية تفتح النار على مثلث الملكي.. وتفوق بيل على هازارد

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وذكرت صحيفة ماركا في تقرير لها اليوم السبت: "بنزيما ، جاريث بيل ، هازارد خـط هجوم ثلاثي قيد الإنشــاء".

وتابعت الصحيفة: "أول مباراة في دوري الأبطال لهذا الموسـم في ملعب حديقة الأمراء شهدت أول ظهور لـخـط هجوم ريال مدريد الجديد ، بعد الانتظار لـ 5 مباريات لم تكن بداية هذا الثلاثي على قدر التوقعات ، بل كانت بداية مخيبة لـ الآمال".

وأضافت: " ثلاثي الـ BBH لم يقدموا شيئاً لا على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي ، لم يجد الثلاثي أي فرصة لـ التواصل فيما بينهم ، بنزيما بالكاد وصلت له الكرة ، على الرغم من أنه الوحيد الذي تواجد أحياناً داخل منطقة الفريق الباريسي".